При перелете из Москвы в Сочи на борту самолета умер пассажир

В пятницу, 8 февраля, один из пассажиров рейса, следовавшего из столичного аэропорта Внуково в Сочи, скончался на борту самолета. Причиной смерти мужчины 1962 года рождения стал астматический приступ.

Предпринятые на борту самолета авиакомпании "Россия" реанимационные действия оказались безрезультатны. После приземления в международном аэропорту Сочи на борт поднялись бригада скорой помощи и медики аэропорта, которые также пытались провести реанимационные мероприятия, но они также не увенчались успехом.

По факту смерти пассажира сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку, передает ТАСС.