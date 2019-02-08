8 февраля 201923:23
При перелете из Москвы в Сочи на борту самолета умер пассажир
В пятницу, 8 февраля, один из пассажиров рейса, следовавшего из столичного аэропорта Внуково в Сочи, скончался на борту самолета. Причиной смерти мужчины 1962 года рождения стал астматический приступ.
Предпринятые на борту самолета авиакомпании "Россия" реанимационные действия оказались безрезультатны. После приземления в международном аэропорту Сочи на борт поднялись бригада скорой помощи и медики аэропорта, которые также пытались провести реанимационные мероприятия, но они также не увенчались успехом.
По факту смерти пассажира сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку, передает ТАСС.
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