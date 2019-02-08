Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде

На этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе завершилась эстафетная гонка у мужчин. Лучший результат показала норвежская сборная. Вторыми стали французы. Российская команда в составе Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова, Александра Логинова и Александра Поварницына завоевала бронзу.

Непростые погодные условия внесли свои коррективы в гонку. Помимо мороза биатлонистам пришлось бороться и с порывистым ветром, усложнившим жизнь спортсменам на стрельбище.

За российскую команду на первом этапе бежал Евгений Гараничев. На стрельбе лежа россиянин обошелся без промахов и ушел на дистанцию лидером. А вот на стойке Гараничев израсходовал все дополнительные патроны, промахнувшись трижды.

На второй этап Эдуард Латыпов ушел шестым, уступая 28 секунд возглавившей гонку французской команде. На двух огневых рубежах Латыпов отстрелялся чисто и передал эстафету Александру Логинову уже третьим после французского и норвежского биатлонистов. Правда, ходом россиянин прилично уступил соперникам: отставание от лидера составило 1 минуту 16,6 секунды.

Логинов на двух огневых рубежах допустил четыре промаха, сохранив третью позицию для сборной России. На последнем этапе за нашу команду бежал Александр Поварницын. На первой стрельбе он не допустил ни одного промаха, а на второй ошибся дважды. Тем не менее к финишу он пришел третьим. Россияне уступили норвежцам 1 минуту 48,4 секунды.