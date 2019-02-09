Россиянка Сидорова выиграла этап тура IAAF по прыжкам с шестом

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова оказалась первой на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который прошел в Мадриде. Она сумела преодолеть планку на высоте 4,91 метра.

Второе место заняла представительница Греции Николета Кириакопулу (4,74). Тройку лучших замкнула Алиша Ньюман из Канады (4,56).

Напомним, что российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.