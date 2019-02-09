Агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России со спекулятивного уровня Ba1 до инвестиционного Baa3, при этом прогноз по рейтингу изменен с "позитивного" на "стабильный".

Как отмечается в релизе агентства, повышение рейтинга Российской Федерации отражает позитивное влияние политики, принятой в последние годы для укрепления и без того надежных финансовых и других внешних показателей страны, а также снижение уязвимости страны к внешним шокам, в том числе, введению новых санкций, сообщает ТАСС.

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что несколько запоздалое, но справедливое решение агентства Moody's о повышении суверенного рейтинга России означает, что очевидные успехи экономической политики были по достоинству оценены, и это станет дополнительным положительным аргументом для вложения капитала в Россию, передает РИА Новости. "Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody's, и теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну," – подчеркнул он.