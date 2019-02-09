Снегопад нарушил авиасообщение в Токио

В японском столичном регионе из-за обильных снегопадов и вызванной ими плохой видимости отменены около 100 внутренних авиарейсов. Главным образом это коснулось самолетов, вылетающих из токийских аэропортов Нарита и Ханэда.

Местные синоптики прогнозируют, что в течение субботы в Токио и соседних префектурах может выпасть от 5 до 10 сантиметров снега. Водителей автотранспорта просят быть внимательными на дорогах, а при передвижении в горой местности по возможности использовать колесные цепи, сообщает ТАСС.

Одновременно в субботу, 9 февраля, на северном японском острове Хоккайдо была зафиксирована рекордная для этой зимы низкая температура: в поселке Рикубецу столбики термометров опустился до отметки минус 31,8 градуса по шкале Цельсия.