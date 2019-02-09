Спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Канаде перенесены из-за морозов

Организаторы канадского этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Кэнморе, приняли решение перенести спринтерские гонки у мужчин и женщин с 9 на 10 февраля. Причиной переноса стали морозы, которые ранее привели к отказу от двух гонок с масс-старта.

Как сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов, 9 февраля в Кэнморе ожидается температура ниже -25 градусов по Цельсию.

Ранее на турнире состоялись две эстафеты. Российские биатлонисты завоевали бронзу, а женская сборная России заняла лишь десятое место.