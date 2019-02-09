Магадан перешел на цифровое телевидение

В Магадане отмечают начало новой телевизионной эры. Регион в числе первых переходит на бесплатное цифровое вещание. По этому случаю на центральной площади провели флешмоб. Сотни активистов в спецодежде и с табличками в руках выстроились в живую картину. Это бабочка с логотипами телеканалов. Аналогичные акции также по плану пройдут в Грозном, Пензе, Рязани, Туле, Ульяновске и Ярославле.

Поэтапный переход на новый формат вещания в стране начнётся с понедельника. Аналоговый сигнал отключат сначала в семи регионах. В апреле — ещё в двадцати. Остальные 57 — перейдут на цифру в июне, сообщает телеканал "Россия 24".