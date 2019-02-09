Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Нью-Йорк Рейнджерс"

В Национальной хоккейной лиге завершился единственный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Каролина Харрикейнз". "Ураганы" на выезде оказались сильнее хозяев льда со счетом 3:0. Одну из шайб у гостей забросил Андрей Свечников.

Team is what it takes 💪 pic.twitter.com/ZOxM5wfdVz — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 9 февраля 2019 г.

Для российского нападающего "Каролины" этот гол оказался 14-м в нынешнем сезоне. В активе россиянина стало 26 (14+12) очков. Помимо Свечникова за победителей отличились Уоррен Фогель и Брок Макгинн.

Первой звездой матча был признан вратарь "ураганов" Петр Мразек, оформивший "сухарь". Чешский голкипер сумел отразить все 27 бросков по своим воротам.