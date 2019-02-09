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9 февраля 201907:49 Олеся Локовщук

Возрождение городков: в Нижнем Новгороде начался чемпионат по древней русской игре

В Нижнем Новгороде проходит первый после долгого перерыва чемпионат страны по городошному спорту. Некогда популярная игра сейчас практически забыта. В этом году её включили в программу Всероссийских сельских игр. Они пройдут в Тюмени.

Русской народной забаве городки более двухсот лет. Играли в нее и Толстой, и Шаляпин, и Горький. В советское время проводили всесоюзные соревнования, правда, к концу ХХ века интерес угас. Но сейчас, уверены городошники, этот вид спорта в России переживает "второе рождение".

"Постепенно возвращаем городки в массы — то, что было в советские времена, почти в каждом дворе была городошная площадка, задачи такой нет, чтобы в каждом дворе, но чтобы каждый человек знал об этом спорте и мог им позаниматься, в этом видим свою задачу", — рассказывает Александр Стиславский, президент Федерации городошного спорта России.

В Нижнем Новгороде впервые проходит открытый Всероссийский турнир по городкам памяти заслуженных спортсменов Виктора Рябцова и Юрия Каменева. Соревноваться будут городошники из 15 регионов страны — как новички, так и опытные спортсмены.

Многократный чемпион России и мира по городошному спорту Дмитрий Кияев играет почти 30 лет. И останавливаться не собирается. "Городошный спорт тем и хорош, что можно заниматься до глубокой старости и показывать высокие результаты, поддерживать организм в здоровом состоянии", — считает Дмитрий Кияев, чемпион России и мира по городошному спорту.

Тир, серп, самолет… Всего 15 фигур. Их поочередно выставляют в игровой квадрат — "город". Задача — с помощью биты полностью выбить их из "города". На одну фигуру даётся две биты — две попытки.

Для того, чтобы играть в городки, особых спортивных навыков не требуется. Главное, знать правила, ну и, пожалуй, не обойтись без меткости. Нужно взять биту. Задача — выбить фигуру, составленную из пяти "городков" — деревянных чурок. Чем меньше игрок сделает бросков, тем больше шансов на победу.

Сложнее победить пулеметное гнездо или часовых. Городки в этих фигурах расположены в разной плоскости. И без тренировок не обойтись. "Он доступен любому возрасту, можно взять биту по себе, по размеру, точность, глазомер, не все мышцы напрягаются, все мы в него играли в детстве, хочется, чтобы мы в него вернулись, вспомнили, как это делать", — поясняет Василий Яицкий, председатель организационного комитета Открытого всероссийского турнира по городошному спорту памяти В.Ф. Рябцова и Ю.С. Каменева.

Всероссийский турнир продлится до 10 февраля. Ее участники смогут отправиться на Всероссийские зимние сельские спортивные игры — в марте в Тюмень. Городошный спорт впервые включен в программу этих соревнований.

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