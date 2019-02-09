Российская могулистка Смирнова остановилась в шаге от медали чемпионата мира

В американском Парк-Сити (штат Юта) продолжается чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. Россиянка Анастасия Смирнова заняла четвертое место в соревнованиях в дисциплине могул. В финале спортсменка набрала 72,67 балла​​​.

Победила представительница Казахстана Юлия Галышева (79,14). Серебро завоевала австралийка Джакар Энтони (78,99). Третьей стала француженка Перрин Лаффон (78,70).

У мужчин россияне также остались без медалей. Андрей Махнев занял 11-е место. Победил олимпийский чемпион Пхенчхана канадец Микаэль Кингсбери.