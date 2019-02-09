На юге Москвы загорелся трамвай

На Симферопольском бульваре на юге столицы из-за пожара, вспыхнувшего в кабине трамвая, приостановлено движение трамваев с номерами 1,3, 16 и 49. Пострадавших нет.

Для перевозки пассажиров на линии работают восемь компенсационных автобусов, сообщает РИА Новости.