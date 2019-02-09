Александра Костенюк лидирует на шахматном турнире в Сент-Луисе

В американском Сент-Луисе продолжается представительный женский шахматный турнир. После трех туров лидирует россиянка Александра Костенюк, которая в очередной игровой день победила Жансаю Абдумалик из Казахстана.

Другая представительница России Валентина Гунина сыграла вничью с Харикой Дронавалли из Индии. Результаты остальныхпартий: Элизабет Петц (Германия) — Ирина Круш (США) — 0,5:0,5, Анна Затонских (США) — Бела Хотенашвили (Грузия) — 1:0, Нана Дзагнидзе (Грузия) — Мари Себаг (Франция) — 1:0.

Костенюк с 2,5 очками занимает первое место в турнирной таблице. На полбалла от нее отстают Гунина и Круш.