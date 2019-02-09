Экс-форвард "Рубина" Карадениз может стать тренером клуба премьер-лиги

Бывший нападающий казанского футбольного клуба "Рубин" Гекдениз Карадениз может войти в тренерский штаб одного из клубов Российской премьер-лиги. Недавно турецкий форвард получил тренерскую лицензию категории А.

"На данный момент его приоритетным вариантом является работа именно в России", — сказал представитель 39-летнего футболиста Анзор Гаргаев, которого цитирует "Известия". Также отмечается, что в услугах Карадениза заинтересованы на родине.

Турецкий форвард на протяжении 10 лет играл за "Рубин", где сыграл в 226 матчах. За сборную Турции он провел 50 встреч.