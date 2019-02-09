Бокс. Сын Кости Цзю Тимофей выиграл титул чемпиона Океании

Сын российского боксера-профессионала, абсолютного чемпиона мира Кости Цзю Тимофей выиграл свой 12-й бой на ринге. Этот успех обеспечил ему второй важный титул – временного чемпиона Океании под эгидой Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поединок Цзю-младшего, которого в Австралии называют на местный манер Тимом, прошел у Сиднее и завершился техническим нокаутом во втором раунде. Наш соотечественник выиграл у британца Дентона Васселла.

Свой первый титул Тим завоевал полтора года назад, когда судейским решением выиграл у австралийца Уэйда Райана. Наградой ему стал титул Всемирного боксерского совета – WBC Сontinental в первом среднем весе.