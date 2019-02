ММА. Конору Макгрегору прочат в соперники американского Ковбоя

Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC, кажется, определилась с очередным соперником для ирландского экс-чемпиона в легком весе Конора Макгрегора. Им может стать боец из США Дональд Серроне, по прозвищу "Ковбой". Сам американец уже готов драться.

"Конор, у меня для тебя хорошие новости. Похоже, мы подеремся за титул временного чемпиона в легком весе", – написал Серроне в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Стоит напомнить, что в январе Ковбой досрочно выиграл у именитого Алекса Эрнандеса, получив за бой награду за лучший поединок вечера.

Good News @thenotoriousmma looks like we get to fight for 155 Interim Title 🇺🇸vs🇮🇪 @properwhiskey vs budweiser https://t.co/1rCKkrSo6Q