"Россияне для нас не братья": комик Зеленский пообщался с ветеранами АТО

Украинский комик и кандидат в президенты Владимир Зеленский пообщался с участниками военной операции в Донбассе. Произошло это во Львове у входа в местный Дворец культуры, где ветераны АТО устроили акцию протеста.

Бывшие военные не давали Зеленскому пройти, некоторые выкрикивали оскорбления, а один из них даже вступил с Зеленским в спор. "Крым — Украина, Донбасс — Украина", — заверил участников акции кандидат в президенты, а на вопрос о том, братья ли россияне украинцам, категорично ответил: "Россияне для нас не братья". Затем Зеленский и его сопровождение пробрались сквозь толпу в здание ДК под крики о том, что "туда ему в цирк и дорога, циркачу".



Президентские выборы на Украине планируется провести 31 марта, напоминает РИА Новости. По данным опросов, лидером предвыборной гонки является как раз Зеленский, на втором месте — экс-премьер Юлия Тимошенко.

Ранее Зеленский пообещал в случае своей победы на весенних выборах сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этих планах "кандидат Зе" рассказал на встрече с послами западных стран. Встреча, по данным издания "Страна.ua", прошла 23 января в представительстве Евросоюза на Украине по инициативе самих дипломатов.