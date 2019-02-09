В Башкирии возобновилась связь поколений
Один из сто лет назад стал первым, кто получил высокий статус, как тогда говорили, "автономной Советской Социалистической Республики". И сегодня этот регион заслуженно обладает репутацией одной из "несущих колонн" всей Российской Федерации. Но в последнее время он не то чтобы исчез со всероссийского горизонта, но предпочитал быть несколько в тени. Речь — о Республике Башкортостан.
Недавно башкирская столица Уфа совершила важный рывок: к 100-летию республики именно здесь прошла международная конференция, приуроченная к 100-летию и Международной организации труда. Республика, которую теперь возглавил Радий Хабиров, возвращает себя и на всемирный горизонт, что абсолютно заслуженно.
Одновременно в Уфе (при содействии редакции "Вестей в субботу") прошла и конференция, посвященная 100-летию Коминтерна: именно в тыловую Башкирскую АССР был эвакуирован Исполком и спецшколы для разведчиков этой организации, которая сыграла очень интересную роль в годы Великой Отечественной войны.
Также в республике был и еще один юбилей, который невозможно было обойти вниманием.
Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов — тот, кого вся Россия помнит как человека, оказавшегося на пике перемен. Но он и тот, кого в самой республике помнят за многое другое еще с советских времен. И дело не только в нефтепереработке.
- С чего для вас начинается Родина?
- С деревни, — признался Рахимов.
Выходец из глубинки, человек, прошедший все, он и сегодня — еще тот боец.
"Мы же до войны жили и работали. В деревне все было. И кожи обделывали, и валенки. Все при работе были. Можно сколько угодно критиковать советскую власть, но порядок был", — вспоминает Муртаза Рахимов.
Повидавший все, он, тем не менее, обладает и колоссальной самоиронией.
- Как настроение вообще?
- Настроение? Вот доживешь до 85, настроение ничего, нормальное, — сказал Рахимов.
Уйдя с поста главы республики, он уже восстановил Уфимский кафедральный собор. А сейчас, наконец, встал вопрос об уже окончательной достройке мечети, которая обещает стать самой-самой большой.
В свое время Рахимов с кем только ни встречался (а на его время пришлись многие самые драматичные перемены), но всем памятен конфликт с руководителем собственной администрации Радием Хабировым, который потом уехал в Москву. В октябре прошлого года Путин вернул Хабирова в Уфу уже как врио главы республики. И сегодня Хабиров и Рахимов нашли общий язык. Встреча не этой неделе:
"Мы в вас нуждаемся, в ваших добрых советах, в вашей совести. Я очень надеюсь, что мы с вами еще поработаем на благо нашей республики. Вы — человек активный, вы еще являетесь для нас наставником", — заявил Хабиров, обращаясь к Рахимову.
"Ответственный пост, ответственная работа, население вас приняло хорошо, поняло. Я вас поддерживаю", — отметил Муртаза Рахимов. Еще он добавил: "Свой человек пришел".
Итак, в Башкортостане возобновилась связь поколений. Интересная деталь: Хабиров вручил Рахимову только почетную грамоту, благо у первого президента есть уже все другие награды, включая ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
А еще, оказывается, Рахимов — страстный телезритель. Но из моих коллег нравятся ему не все. Обещаем исправиться. И ждем новый этап в истории Башкирии.
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