В любовный треугольник богатейшего человека в мире вмешался четвертый участник

Скандал вокруг самого богатого человека планеты, его жены и любовницы и любовника его жены. Делят полторы сотни миллиардов. Благо человек — создатель Amazon Джефф Безос. Кто заказчики шантажа?

В любовный треугольник Джеффа Безоса — богатейшего человека в мире — вмешался четвертый участник — большая политика. 55-летний основатель Amazon, который занят "разводом века" с супругой и делит с ней 135 миллиардов долларов совместно нажитого имущества, обвинил друга Дональда Трампа Дэвида Пекера в шантаже.

Пекер руководит желтым изданием National Inquirer холдинга AMI. В распоряжении редакции оказались приватные снимки Джеффа Безоса, в том числе "селфи ниже пояса". Эти фото он отправлял любовнице, 49-летней американке мексиканского происхождения Лорин Санчес. Миллиардеру дали понять, что его интимные снимки может увидеть весь мир.

"Мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться. Или, по меньшей мере, так думало руководство National Enquirer. Но вместо того чтобы капитулировать перед вымогательством и шантажом, я решил опубликовать то, что они мне написали", — заявил Джефф Безос.

По версии Безоса, его склоняли к такой сделке: интимные фото никто не увидит, если миллиардер, владеющий газетой Washington Рost , остановит журналистское расследование против медиахолдинга AMI и Пекера, которые будто бы работали в интересах Саудовской Аравии. В частности, в преддверии визита наследного принца Салмана в Вашингтон в апреле прошлого года они выпустили глянцевый 97-страничный журнал, с комплиментарным для королевства содержанием и большой фотографией улыбающегося принца.

Расследование теперь явно продолжится, но редакционной политикой Washington Рost крайне недоволен и Дональд Трамп. А раз Дэвид Пекер — его друг и ключевой союзник в мире медиа, сразу появились версия, а не приложил ли американский президент руку к тому, чтобы достать Безоса?

У любовницы Безоса Лорин Санчес также распадается брак. Ее муж Патрик Уайтсел — весьма влиятельный человек в Голливуде, сооснователь крупнейшего агентства по подбору актеров.

Сама эта история — едва ли не готовый голливудский сценарий, где смешалось все: перипетии большой политики, интриги мира огромных денег и обычные человеческие страсти, которые в один момент берут верх и переворачивают все вверх дном.