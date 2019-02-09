Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Специалисты компании Statista опубликовали рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

Согласно заключению экспертов, возглавляет список модель 2017 года Xiaomi Mi A1 с уровнем излучения 1,75 ватта на килограмм. Вторую строчку занял OnePlus 5T с 1,68 ватта на килограмм. Третий в списке – Xiaomi Mi Max 3 с 1,58 ватта на килограмм.

Стоит упомянуть, что ведомство радиационной защиты ФРГ считает безопасным уровень излучения в 0,6 ватта на килограмм.