Писатель Марк Томас поведал о "крепнущей силе догм новой России"

"Эпидемия потребительства" охватила россиян, избавившихся от советского прошлого. Такие выводы сделал австралийский писатель Марк Томас, его размышления по поводу прошлогодней поездки в Россию приводит газета The Sydney Morning Herald в статье "Russia's shoe on the other foot".

Свои недавние наблюдения за россиянами Томас сравнивает со своими впечатлениями 37-летней давности от Советского Союза и его жителей. И в первую очередь обращает внимание на обувь россиян. Так, пассажиры московского метро поразили писателя "наличием прочной водонепроницаемой удобной обуви". Он вспомнил толпы советских "усталых женщин, бродивших по пыльным коридорам ГУМа и терпевших бесконечные унижения от продавцов". Сейчас же ГУМ — торжество западных люксовых брендов вроде Gucci, Burberry и Cartier. Писатель понимает, что эти товары вряд ли сможет купить среднестатистический россиянин, однако цены на осенних фермерских рынках и ярмарках показались ему вполне доступными. Оценил он и ассортимент свежих овощей накануне перехода россиян на "зимнюю русскую диету из консервов".

По словам Томаса, если в московском метро, судя по обуви пассажиров, можно увидеть признаки наступивших "неплохих времен", то на Красной площади наблюдается "крепнущая сила догм новой России". Побывав в храме Христа Спасителя, "построенного на месте бассейна, который был построен на месте храма, взорванного Сталиным", писатель отметил и рост интереса россиян к религии, которая "способствует покорности, единству и гармонии". Однако "главным опиумом" для нашего народа он все же считает не религию, а водку.