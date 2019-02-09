Тренер "Монако" Жардим: на Головина рассчитываю, как и на всех других

Португальский наставник футбольного клуба "Монако" Леонарду Жардим, который вернулся на пост после ротации на тренерском мостике монегасков с Тьерри Анри, в оставшихся 15 турах чемпионата Франции ждет от своих подопечных максимальной самоотдачи.

Как уже сообщали Вести.Ru, после невнятного старта в Лиге 1 Жардим был осенью уволен и его заменил Анри. Однако французскому специалисту не удалось заметно улучшить ни игру, ни турнирное положение "Монако" и руководители клуба провели обратную замену тренера.

После возвращения Жардима команда чуть прибавила, а полузащитник сборной России Александр Головин, который при Анри совсем потерялся на поле, даже забил два гола. Впрочем, в разговоре с журналистами португалец не стал выделять россиянина, как и других своих футболистов.

"Победа в игре против "Тулузы" дала нам уверенность в своих силах, — цитирует Жардима официальный сайт "Монако". – Мы провели хорошую неделю и готовимся к предстоящему матчу с "Монпелье". В данный момент мы думаем только о том, чтобы побеждать в каждой игре".

По словам наставника монегасков, "Монпелье" идет на втором месте по числу пропущенных мячей: "У них очень надежные игроки, прежде всего, в обороне. Мы столкнемся с трудностями, но наша задача не меняется. Мы не можем стереть прошлое, турнирное положение озадачивает нас".

"Каждый из ближайших 15 матчей в чемпионате очень важен. Нам надо набрать максимальное количество очков. Все хотят, чтобы клуб выбрался из зоны вылета – не только игроки, но и весь персонал "Монако", — заключил Жардим.