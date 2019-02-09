Наступление на Россию и Китай: Морозов ответил Ричардсону

Сенатор Олег Морозов прокомментировал призыв адмирала ВМС США Джона Ричардсона к администрации Дональда Трампа надавить на Китай и Россию. Руководитель военно-морскими операциями США в речи в Атлантическом совете обвинил Вашингтон в пассивности и призвал власти перейти к "наступлению".

Как считает Морозов, такие воинственные выступления и приводят к настоящим боям.

"Ударить первыми" - это, по сути, война. Причём без видимых причин. На фоне военной активности США и НАТО наши действия выглядят как минимальная самооборона", — отметил Морозов.

По мнению сенатора, призывать к войне между ядерными державами — сумасшествие. Остаётся надеяться, что решение нажать "ядерную кнопку" принимают более уравновешенные люди, пишет РИА Новости.