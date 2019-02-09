Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
9 февраля 201912:18

Массовое ДТП с участием автобуса в Свердловской области попало на видео

ВКонтакте/Кот Котофеич

Три человека получили травмы в результате аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 8 февраля, в городе Каменске-Уральском, расположенном в Свердловской области. Момент ДТП попал в объектив регистратора.

 

Местные СМИ, со ссылкой на полицию, сообщают, что 23-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer не справилась с управлением и врезалась во встречный автобус, в салоне которого находилось около 60 человек.

После этого машина предполагаемой виновницы столкновения протаранила две легковушки – Chevrolet и "Ладу".

Пострадал один из пассажиров рейсового автобуса, а также – водитель и пассажир Mitsubishi.

Отмечается, что в ходе осмотра места инцидента на проезжей части была обнаружена колейность, образовавшаяся после сильного снегопада – сотрудники ГИБДД направили в адрес организации, ответственной за расчистку дорог предписание об устранении выявленных недостатков и возбудили дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, повлекших причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Сейчас

12:36

Нашествие белых медведей: на Новой Земле ввели режим ЧП

09:37

Стрельба у кафе в Ростове-на-Дону: подозреваемый задержан

07:27

Роскосмос обозначил сроки высадки российских космонавтов на луну

06:00

Вторая встреча лидеров США и КНДР пройдет во Вьетнаме

02:18

Агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России

23:23

При перелете из Москвы в Сочи на борту самолета умер пассажир

22:32

В самарской колонии подрались и подожгли матрасы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Наступление на Россию и Китай: Морозов ответил Ричардсону

Наступление на Россию и Китай: Морозов ответил Ричардсону

41 минута назад
"Россияне для нас не братья": комик Зеленский пообщался с ветеранами АТО

"Россияне для нас не братья": комик Зеленский пообщался с ветеранами АТО

1 час назад
Массовое ДТП с участием автобуса в Свердловской области попало на видео

Массовое ДТП с участием автобуса в Свердловской области попало на видео

43 минуты назад
Шведы представили убийцу "Сушек"

Шведы представили убийцу "Сушек"

42 минуты назад
В любовный треугольник богатейшего человека в мире вмешался четвертый участник

В любовный треугольник богатейшего человека в мире вмешался четвертый участник

21 минута назад
Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

1 час назад
Сдуло ветром: ураган "Эрик" чуть не стал причиной катастрофы в Хитроу

Сдуло ветром: ураган "Эрик" чуть не стал причиной катастрофы в Хитроу

7 часов назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Верховный суд Венесуэлы выступил на стороне Мадуро

Верховный суд Венесуэлы выступил на стороне Мадуро

7 часов назад
Грудные имплантаты вызывают рак чаще, чем считалось ранее

Грудные имплантаты вызывают рак чаще, чем считалось ранее

5 минут назад
Самую большую школу России построят до конца года в Москве

Самую большую школу России построят до конца года в Москве

20 минут назад
Тренер "Монако" Жардим: на Головина рассчитываю, как и на всех других

Тренер "Монако" Жардим: на Головина рассчитываю, как и на всех других

45 минут назад
Писатель Марк Томас поведал о "крепнущей силе догм новой России"

Писатель Марк Томас поведал о "крепнущей силе догм новой России"

50 минут назад
Опрос: каждый десятый россиянин уже сортирует мусор

Опрос: каждый десятый россиянин уже сортирует мусор

53 минуты назад
ММА. Конору Макгрегору прочат в соперники американского Ковбоя

ММА. Конору Макгрегору прочат в соперники американского Ковбоя

1 час назад
Экс-форвард "Рубина" Карадениз может стать тренером клуба премьер-лиги

Экс-форвард "Рубина" Карадениз может стать тренером клуба премьер-лиги

1 час назад
Украина жалуется на отток авиаторов в Россию

Украина жалуется на отток авиаторов в Россию

1 час назад
Искусство под ногами: как канализационные люки изменили облик Японии

Искусство под ногами: как канализационные люки изменили облик Японии

2 часа назад
Бокс. Сын Кости Цзю Тимофей выиграл титул чемпиона Океании

Бокс. Сын Кости Цзю Тимофей выиграл титул чемпиона Океании

2 часа назад
Число госпитализированных после конфликта в самарской колонии выросло до 17

Число госпитализированных после конфликта в самарской колонии выросло до 17

2 часа назад
Авария с маршруткой в Стерлитамаке: возбуждено уголовное дело

Авария с маршруткой в Стерлитамаке: возбуждено уголовное дело

2 часа назад
Стрельба у кафе в Ростове-на-Дону: подозреваемый задержан

Стрельба у кафе в Ростове-на-Дону: подозреваемый задержан

3 часа назад
Тунисский суд приговорил к заключению семерых террористов

Тунисский суд приговорил к заключению семерых террористов

5 часов назад
Роскосмос обозначил сроки высадки российских космонавтов на Луну

Роскосмос обозначил сроки высадки российских космонавтов на Луну

5 часов назад
Вторая встреча лидеров США и КНДР пройдет во Вьетнаме

Вторая встреча лидеров США и КНДР пройдет во Вьетнаме

7 часов назад
Глава ОБСЕ призвал власти Украины допустить наблюдателей на выборы

Глава ОБСЕ призвал власти Украины допустить наблюдателей на выборы

7 часов назад
"Желтые жилеты" не собираются успокаиваться

"Желтые жилеты" не собираются успокаиваться

7 часов назад
Агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России

Агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России

10 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 09 февраля 2019 года

Программа "Индустрия кино" от 09 февраля 2019 года

11 часов назад
71
США ответили на предложения Минобороны РФ по ДРСМД

США ответили на предложения Минобороны РФ по ДРСМД

12 часов назад
Названы российские цены на новую Toyota Corolla

Названы российские цены на новую Toyota Corolla

19 часов назад
Не совсем февраль: чего ждать от погоды в выходные

Не совсем февраль: чего ждать от погоды в выходные

22 часа назад
Евангелие на русском языке связало декабристов и Достоевского

Евангелие на русском языке связало декабристов и Достоевского

22 часа назад
С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"

С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"

22 часа назад
Новый Opel Corsa: первое изображение

Новый Opel Corsa: первое изображение

23 часа назад
Польза и вред кофе: почему здесь до сих пор ничего не ясно

Польза и вред кофе: почему здесь до сих пор ничего не ясно

08.02.2019 12:55
Dream team снова вместе: Киркоров уверен в успехе "русского Тимберлейка" на "Евровидении"

Dream team снова вместе: Киркоров уверен в успехе "русского Тимберлейка" на "Евровидении"

08.02.2019 12:44
13 малоизвестных мультфильмов, номинированных в свое время на "Оскар"

13 малоизвестных мультфильмов, номинированных в свое время на "Оскар"

08.02.2019 10:59
6 причин, почему летающие автомобили пока не взлетели

6 причин, почему летающие автомобили пока не взлетели

08.02.2019 10:51
Google: российский гейминг растёт в два раза быстрее мирового

Google: российский гейминг растёт в два раза быстрее мирового

08.02.2019 10:25
Константин Лосюков, Knight Frank: будущее офисов за технологиями, медиа и электронной коммерцией

Константин Лосюков, Knight Frank: будущее офисов за технологиями, медиа и электронной коммерцией

08.02.2019 10:00
Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

07.02.2019 11:40
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

06.02.2019 08:18
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

05.02.2019 13:37
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40