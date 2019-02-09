Массовое ДТП с участием автобуса в Свердловской области попало на видео

Три человека получили травмы в результате аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 8 февраля, в городе Каменске-Уральском, расположенном в Свердловской области. Момент ДТП попал в объектив регистратора.

Местные СМИ, со ссылкой на полицию, сообщают, что 23-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer не справилась с управлением и врезалась во встречный автобус, в салоне которого находилось около 60 человек.

После этого машина предполагаемой виновницы столкновения протаранила две легковушки – Chevrolet и "Ладу".

Пострадал один из пассажиров рейсового автобуса, а также – водитель и пассажир Mitsubishi.

Отмечается, что в ходе осмотра места инцидента на проезжей части была обнаружена колейность, образовавшаяся после сильного снегопада – сотрудники ГИБДД направили в адрес организации, ответственной за расчистку дорог предписание об устранении выявленных недостатков и возбудили дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, повлекших причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.