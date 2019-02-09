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9 февраля 201912:58

"Евровидение-2019": это будет другой Лазарев

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певец и продюсер Филипп Киркоров считает, что Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении-2019", сможет возродить у россиян интерес к конкурсу. Свою позицию Киркоров озвучил в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Он отметил, что в последние годы интерес к "Евровидению" у россиян "практически умер". В 2017-м конкурс не транслировался, а в 2018-м Россия не прошла в финал с композицией Юлии Самойловой.

"Именно такой потрясающий артист способен вернуть интерес к конкурсу", — сказал Киркоров. Он считает, что на "Евровидении-2019" это будет "другой Лазарев".

В свою очередь Сергей Лазарев пообещал приложить максимум усилий для завоевания победы. 

Конкурс пройдет в Израиле в середине мая. В Тель-Авив Лазарев поедет с песней, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Как известно, три года назад Лазарев уже представлял нашу страну на "Евровидении-2016" в Швеции. Тогда он занял третье место, выступив с песней You're the only one. Лазарев рассказал, как во время одной из репетиций перед прошлым конкурсом упал, не удержавшись на декорациях. Установленный на сцене стенд, на который транслировалось видео, превращался в стену с выступами. И на первой же репетиции в Стокгольме Сергей упал с трехметровой высоты, не удержавшись на стене — у певца соскользнула нога. Возможно, страх неудачи сказался на том, что во время финального выступления Лазарева в Швеции 23 страны при голосовании поставили ему оценку "ноль". Хотя выступление Лазарева было лидером первого полуфинала.

Киркоров ранее рассказал, как его протеже готовится к конкурсу, как идут репетиции. Однако отметил, что Лазарев едет в Израиль не ради призового места, а для того, чтобы достойным образом представить Россию.

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