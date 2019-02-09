Фетисов сыграл в хоккей с президентом Финляндии Ниинисте

Легендарный отечественный защитник Вячеслав Фетисов сыграл в хоккей с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Товарищеская игра прошла на открытом воздухе в центре Хельсинки в рамках акции Save Pond Hockey, которая направлена на то, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Как отмечает РИА Новости, вместе с ними на лед вышла легенда финского хоккея Яри Курри и другие известные игроки из Финляндии. В итоге команда Фетисова победила команду Ниинисте со счетом 9:7.

"Именно игра в хоккей на открытом воздухе помогла мне в осуществлении моей мечты, — рассказал Фетисов. — В детстве я практически все дни с октября по апрель проводил в Москве на льду прудов и рек. Теперь же вместо коньков нужно, к сожалению, надевать костюм для плавания".

Всего в соревнованиях принимают участие 32 команды и свыше 250 человек.