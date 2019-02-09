Нашествие белых медведей: на Новой Земле ввели режим ЧП
Режим чрезвычайной ситуации ввели на архипелаге Новая Земля из-за нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов. Сообщается о большом скоплении этих хищников вокруг населенных пунктов, начиная с декабря 2018 года.
Согласно докладу замглавы администрации городского округа "Новая Земля" Александра Минаева, отмечено наличие 52 белых медведей в районе поселка Белушья Губа, заходящих на территорию самого населенного пункта. Фиксируются случаи агрессивного поведения медведей – нападение на людей, проникновение в жилые и служебные помещения.
"Постоянно на территории поселка находятся от шести до 10 белых медведей", — цитирует доклад Минаева пресс-служба правительства Архангельской области.
Жители поселка требуют обеспечить их безопасность — люди напуганы, боятся выходить из дома, родители опасаются отпускать детей в школы и детские сады.
В поселке предпринимаются меры предосторожности — возведены дополнительные ограждения в местах прогулок детей в детсадах, организована доставка детей в сады, а военнослужащих и работников — к местам службы и работы. Ведется патрулирование территории.
Однако медведи уже не реагируют на светошумовые сигналы и попытки отогнать их с помощью патрульных автомобилей и собак. При этом Росприроднадзор отказался выдать разрешение на отстрел наиболее агрессивных медведей, нападающих на людей и преследующих их.
На архипелаг направят оперативную группу из четырех человек — им предстоит оценить обстановку на месте и выполнить мероприятия по предотвращению нападения этих краснокнижных животных на людей. Специалисты рассчитывают, что белых медведей все же удастся прогнать без применения оружия.
По словам главы городского округа "Новая Земля" Жиганши Мусина, режим чрезвычайной ситуации вводится без ограничения по времени – до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность местного населения.
"Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было, — отметил Мусин. — Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов. Но раз принято решение о запрете отстрела, придется идти по более долгому и менее безопасному для местных жителей пути. Всего вблизи населенных пунктов находится около 50 медведей, поэтому работы будет много".
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