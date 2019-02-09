Чешские военные покинут Афганистан вслед за американскими

Министерство обороны Чехии планирует вывести своих военнослужащих из Афганистана вслед за США. Как заявил в субботу министр обороны Лубомир Метнар, Чехия будет "адекватно реагировать" на изменение численности американских подразделений, пишет ТАСС.

"Если из Афганистана уйдут американцы, то мы тоже уйдем", — заявил министр.

Сейчас чехи оказывают помощь солдатам США в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка". В Афганистане служат 250 чешских военнослужащих.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Афганистана, если "Талибан" (запрещена в РФ) гарантирует мир и отсутствие террористов на территории страны.