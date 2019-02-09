НХЛ. "Черные ястребы" из Чикаго могут отказаться от Анисимова

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэк Хоукс" Артем Анисимов уже второй сезон подряд не блещет. Хотя он несколько улучшил свою статистику, но все еще выглядит одним из слабейших в команде и может покинуть "черных ястребов".

С начала сезона идут разговоры, что Анисимов не столь хорош, как, например, три года назад. Показатель полезности у нет в этом чемпионате "-4", хотя в прошлом сезоне были катастрофические "-17". Упала общая статистика и "Чикаго" вполне может избавиться от россиянина.

В то же время влиятельное издание TSN не включило Анисимова в топ-лист потенциальных обменов Лиги: среди наших там только Артемий Панарин, Сергей Бобровский (оба – "Коламбус Блю Джакетс") и Владислав Наместников ("Нью-Йорк Рейнджерс").

Стоит также сказать, что общая ситуация в стане "Блэк Хоукс" не самая лучшая: команда почти наверняка останется без плей-офф, ротация игроков в звеньях идет постоянно, настоящего лидера у команды нет. В этой связи не слишком дорогой (4,5 млн долларов) контакт Анисимова вряд ли может решить проблемы клуба. И все же издание "Спорт-экспресс" считает, что Артем вполне может до конца февраля сменить команду.