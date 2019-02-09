Меркель рассказала об угрозах

Германский канцлер Ангела Меркель призвала мировых лидеров к диалогу на фоне противодействия террористическим, экологическим и другим угрозам. Об этом глава кабинета министров ФРГ рассказала в видео, распространенном ее пресс-службой.

В видео Маркель еще раз напоминает о том, что в последнее время мир все чаще сталкивается с новыми формами глобальных угроз. На смену ядерной угрозе времен холодной войны пришел исламский терроризм. Не менее важной проблемой Меркель считает изменение климата и экономические сложности. Единение в противостоянии этим угрозам, считает Меркель, будет способствовать выработке многополярного подхода к поиску ответов на вызовы.

Как стало известно, эти темы будут подняты канцлером на конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене 15—17 февраля. Среди главных тем форума — самоопределение Европы и отношения с США. Меркель добавила, что, хотя Мюнхенская конференция по безопасности зародилась во времена холодной войны, она не потеряла своей ценности и актуальности.