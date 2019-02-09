Возросло число жертв обрушения стамбульской восьмиэтажки

Обрушение жилого дома в стамбульском районе Картал унесло жизни 17 человек, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

В четверг стало известно о счастливом спасении девочки 5 лет. Малышка провела под завалами более 18 часов.

В среду в квартале Джевизли рухнул 8-этажный дом, в котором проживали 43 человека. Здание построено в 1992 году, три верхних этажа были надстроены незаконно.

Причины обрушения пока не известны, ведется расследование, передает ТАСС.