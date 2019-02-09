Дибала может поменять "Ювентус" на чемпионат Англии

Футболист сборной Аргентины Пауло Дибала может покинуть итальянский "Ювентус" и перебраться в английскую премьер-лигу. Инсайдеры сообщают, что у игрока возникло недопонимание с тренером Массимилиано Аллегри и на место аргентинца прочат колумбийца Хамеса Родригеса.

Неприятный эпизод произошел после матча "Юве" с "Пармой" (3:3), кода наставник "Старой синьоры" раскритиковал футболиста за то, что тот досрочно покинул скамейку запасных и отправился в раздевалку. Аргентинец принес извинения, но конфликт между футболистом и тренером не исчерпан.

При этом рейтинги Дибалы на трансферном рынке достаточно высоки: по сообщению британской The Sun на аргентинца, в частности, претендуют лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Лидера сборной Колумбии Родригеса в стан "Ювентуса" продвигает звездный новичок команды португалец Криштиану Роналду, который советует Аллегри и другим руководителям обратить внимание на нападающего, который выступает за "Баварию".