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Ситуация на Украине 46 минут назад
Россия готова продолжать украинский транзит, но на своих условиях
Россия готова продолжать транзит газа через Украину, но на условиях, нужных Москве, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин. Он отметил наличие "целого ряда элементов, на которые украинцы пока пойти не могут".
Один из предлагаемых вариантов, по его словам — продолжить действующий контракт с внесением необходимых изменений. Однако Украина, похоже, такую опцию отвергает, и речи об автоматическом продлении контракта, наверное, идти не будет.
По словам Панкина, есть "определенные нюансы, которые надо будет расчищать". Замминистра также отметил имеющуюся на Украине неопределенность в отношении собственной газотранспортной системы и ее развития, передает РИА Новости.
Потребители в Евросоюзе, закупая газ, имеют дело с "Газпромом" — надежным поставщиком. Поэтому и уже построенный газопровод "Северный поток", и строящийся "Северный поток-2" — все это, по словам дипломата, "российский газ, который идет к европейскому потребителю". Если же проекту "Северный поток-2" будут чинить препоны, чтобы заставить Россию "качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах", это вряд ли увенчается успехом, отметил Панкин.
Ранее, в январе, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что проект "Северного потока-2" не сорвет уже никто. Санкции США, по словам немецкого министра, могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе и немецких концернов, однако это не будет означать свертывания проекта.
"В таком случае Россия реализует его в одиночку, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", — пояснил Маас.
Вопросы транзита газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом", обсуждались в январе в Брюсселе на трехсторонней встрече с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии. Конкретных договоренностей не было, но Еврокомиссия сделала сторонам предложение по будущему контракту, публично раскрыв лишь основные его параметры.
По мнению Брюсселя, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы. Трехсторонние консультации на уровне министров планируется продолжить в мае.
К этому времени, возможно, произойдут изменения в позиции, а также "определенное институциональное развитие, юридическое развитие процессов на Украине", отметил Александр Панкин. В частности, 31 марта на Украине планируется провести президентские выборы.
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