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9 февраля 201913:55

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Неймара

EPA

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно планирует приобрести бразильского нападающего французского "Пари-Сен-Жермен".

Как сообщает "Спорт-экспресс", руководство английского клуба готово выкупить контракт Неймара за 231 миллион евро. Отметим, что действющее соглашение 27-летнего бразильца с "ПСЖ" рассчитано до лета 2022 года. Ранее он переехал во Францию за 222 миллиона евро из "Барселоны", что стало самой дорогой сделкой в истории футбола.

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