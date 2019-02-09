У футболиста "Кальяри" Терео украли порновидео и выложили в сеть

Французский форвард итальянского "Кальяри" Сириль Терео пострадал из-за собственной безответственности и нечистоплотности кого-то из знакомых. В глобальной сети появилось видео порнографического характера с участием футболиста. Он сетует на сервис для хранения данных iCloud.

Француз признал, что сам сделал скандальную видеозапись, но удалил ее через несколько дней: "Не знаю, как такое возможно. Это старое видео – это было 4-5 лет назад, когда я играл за "Удинезе". Я все удалил, у меня на телефоне нет этого видео. Я хранил его пару недель и уже забыл обо всем".

Однако, судя по всему 35летний Терео не знал, что большинство гаджетов фирмы Apple оборудованы системой копирования данных iCloud, сообщает издание "Спорт-экспресс". Эта система, видимо, и помогла кому-то из недоброжелателей игрока проникнуть в его телефон и скачать компромат.