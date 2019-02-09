Небензя сообщил об американском давлении и кулуарной работе

О сильном давлении со стороны США на российское постпредство при ООН рассказал глава миссии Василий Небензя. В интервью российским СМИ он отметил, что в последнее время усложнилась процедура получения водительских прав и виз для работников миссии.

Накануне Дня дипломатического работника России, который отмечается 10 февраля, Небензя рассказал и о высылке российских дипломатов из страны, и об активной работе, ведущейся в кулуарах. По словам дипломата, она, как и раньше, гораздо обширнее того, что зритель обычно видит на экране телевизора. Достоянием публики становится лишь "вершина айсберга" дипломатической работы, приводит ТАСС слова дипломата.

Он не подтвердил высказывавшееся ранее предположение, что постпредство США при ООН возглавит Хизер Науэрт. Ее кандидатура еще не прошла утверждение в Конгрессе. Миссию пока возглавляет и. о. американского постпреда Джонатан Коэн и она продолжает работать в сотрудничестве с российскими коллегами.

Небензя напомнил, что после недружественных шагов американских властей Москва приняла решение уравнять число сотрудников диппредставительство в РФ и США, включив в это число дипломатов, работающих при ООН.