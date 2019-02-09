"Евровидение": Ассани оказался поклонником Лазарева

Певец марокканского происхождения из Франции 19-летний Билал Ассани, который представит страну на международном конкурсе "Евровидение-2019", оказался поклонником российского конкурента Сергея Лазарева.

В ходе сеанса видеосвязи в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" в субботу Ассани рассказал, что знает Лазарева по выступлению в 2016 году, и тогда он ему очень понравился.

Певца спросили о непростой обстановке во Франции, где продолжаются выступления "желтых жилетов". Однако он ответил, что не думает о политике, поскольку "Евровидение" — "это объединение всех стран, которые поют вместе в один голос".

Ассани рассказал также, что песню Roi ("Король") для "Евровидения" он написал совместно с дуэтом Madame Monsieur, который представлял Францию на конкурсе в 2018 году и занял 13-е место.

Певец Сергей Лазарев также принял участие в программе "Привет, Андрей!" Он рассказал, что взял из приюта двух собак, а, кроме того, у него живет кошка, которую подарила его мама. "У нас большая дружная семья", — сказал Лазарев.

Музыкальный конкурс "Евровидение"-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.