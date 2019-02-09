Убийца "Сушек": хвастовство и глупость

"Хвастливым и глупым" назвал заявление командующего ВВС Швеции Матса Хельгессона о возможностях новейшего шведского истребителя Saab Gripen E член Общественного совета при Минобороны России, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Хельгессон на презентации шведских истребителей в Финляндии, куда концерн Saab надеется их экспортировать, назвал Saab Gripen E "убийцей российских истребителей "Сухой". Основанием для такого заявления, по мнению шведского военачальника, является эффективность бортовых средств радиоэлектронной борьбы, которой оснащаются "Грифоны".

По словам Коротченко, заявление Хельгессона — хвастовство и глупость уже потому, что Gripen по размерности относится к легким истребителям, сравнимым, например, с МиГ-29 и МиГ-35. При этом, например, Су-30СМ и Су-35 — уже тяжелые истребители, пояснил он в интервью РИА Новости.

В реальном же воздушном бою важны возможности самолета и профессиональное мастерство пилота, отметил Коротченко. "Многое зависит от конкретных условий, подготовки летчика, готовности действовать в тех или иных режимах воздушного боя. Поэтому никто изначально не будет делать никаких хвастливых заявлений", — уверен российский эксперт.

По его мнению, подобные заявления свидетельствуют о комплексе неполноценности ВВС Швеции.