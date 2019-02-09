Неадекватная женщина совершила акт вандализма в церковном алтаре. Видео

Камера наблюдения, установленная в церкви святого Патрика в городе Уотсонвилл, расположенном в штате Калифорния на западе США, запечатлела странную выходку 23-летней женщины.

Как рассказал представитель полицейского управления, в минувшую среду, 6 февраля, у местной жительницы по имени Жаклин Чавира выдался "насыщенный" день.

Около полудня она посетила магазин, где украла и разбила статую, изображавшую святого. Три минуты спустя она украла банку газировки в пекарне поблизости.

Примерно через 10 минут она вошла в помещение католической церкви, где опрокинула распятие высотой около четырех метров, установленное в алтарной части. В храмовой часовне женщина уронила статую и снесла две картины с сюжетами на религиозные темы.

Еще через семь минут Жаклин Чавира попыталась украсть религиозную статую в другом магазине церковных товаров, однако ей не удалось осуществить задуманное и женщина просто сломала ее, швырнув на пол.

Стражи порядка задержали смутьянку примерно через полтора часа после последней выходки.

В настоящее время она находится в окружной тюрьме и ей уже предъявлены обвинения в краже, порче чужого имущества и ряде других преступлений.

Кроме того, не исключено, что женщине придется возместить материальный ущерб – по данным правоохранителей, только в церкви святого Патрика неадекватная дама успела сломать и повредить предметы стоимостью около 15 тысяч долларов США.