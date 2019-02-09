Порошенко заявил, что только ЕС и НАТО гарантируют независимость Украины

Украинский президент заявил, что гарантией независимости и безопасности страны может стать членство Украины в ЕС и НАТО. Выступая на форуме "Открытый диалог", который проходил в субботу в Киеве, Петр Порошенко отметил, что только полномасштабное и полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО гарантирует Украине независимость, а также принесет стране свободу и благосостояние, улучшит инвестиционный климат.

В данный момент Украина — ассоциированный член Евросоюза и участник программы "Восточное партнерство". В 2014 году Украина и Евросоюз подписали Соглашение об ассоциации, заменившее прежнее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. ЕС является для Украины важным экономическим партнером — на Евросоюз приходится не менее 30% украинского экспорта и порядка 40% украинского импорта.

Порошенко также объявил о постановке перед собой задачи государственной важности — реализацию стратегии преодоления бедности. Планируется, что с бедностью в стране будут бороться на пяти направлениям: АПК, IT, машиностроение, инфраструктура и логистика, туризм. Сейчас, по мнению Порошенко, страна "преодолевает кризис и восстанавливает экономический рост".

Своим избирателям украинский президент пообещал в случае своего избрания на пост президента углубить децентрализацию в стране. Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост претендуют 44 кандидата. Российские наблюдатели к выборам не были допущены.

Ранее Порошенко подписал указ по определению границ и перечня районов, городов, поселков и сел на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Это решение необходимо для ведения реестра избирателей во время процедуры изменения места голосования граждан.