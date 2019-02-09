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9 февраля 201914:55

Марокканцы заплатят Аргентине полмиллиона долларов за товарищеский матч

EPA

Федерация футбола Аргентины может заработать более полумиллиона долларов за товарищеский матч национальной сборной с командой Марокко. 500 тысяч долларов марокканцы заплатят только за само участие аргентинцев в игре. Матч пройдет в Танжере 26 марта.

При этом, как сообщает РИА Новости, марокканцы готовы доплатить еще 300 тысяч долларов за участие в игре главной звезды аргентинской команды Лионеля Месси, который после чемпионата мира приостановил выступления за национальную сборную. Кроме того, согласно соглашению, Федерация футбола Аргентины также получит средства, заработанные на рекламе и телетрансляции.

Отметим, что после чемпионата мира аргентинцы провели шесть товарищеских матчей, Месси не принял участия ни в одном из них. 31-летний форвард приостановил свои выступления за сборную после чемпионата мира.

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