Эксперт о смерти Салы: пилот хотел посадить самолет на воду

После того, как правоохранители обнаружили на дне Ла-Манша самолет, на котором разбился летевший в Уэльс футболист Эмилиано Сала, стали известны подробности последних минут катастрофы. Оказывается, пилот Дэвид Айбботсон пытался посадить аэроплан на воду.

Извсетный в Великобритании консультант в области авиации Дэвид Лирмаунт сообщил изданию The Times, что такие выводы можно сделать, если внимательно изучить видеозаписи обнаруженного на дне самолета. Поскольку обломки машины не были разбросаны по большой территории, можно сделать вывод, что летчик до последнего сохранял контроль над критической ситуацией и, видимо, пытался посадить самолет на воду.

"Есть ощущение, что Айбботсон до последнего тянул нос машины вверх, надеясь, что погружение в море будет не слишком быстрым, — цитирует Лирмаунта журналист издания. – Если бы самолет просто падал, то зашел бы в воду с опущенным носом на скорости".

Как уже сообщали Вести.Ru, самолет с футболистом и летчиком пропал с радаров 22 января. В конце января машину нашли на дне пролива между Францией и Великобританией, а 4 февраля было обнаружено, поднято на поверхность и опознано тело Салы. Айбботсон до сих пор числится в пропавших без вести, но шансов найти его живым нет.