Европейских дипломатов и военных предупредили о китайских и российских шпионах

Европейских дипломатов и военных предупредили, что в Брюсселе работают порядка 250 китайских и 200 российских шпионов. Прикрытие – посольства и торгпредства. Предупреждение исходило от структуры внутренней безопасности европейской службы внешних связей.

Ранее по численности лидировали российские агенты.

Чиновникам сообщили, что заведения вблизи от штаб-квартиры Еврокомиссии следует посещать с осторожностью, к ним относится и стейк-хаус.

В столице Бельгии также работают шпионы из США и Марокко, информирует Welt.