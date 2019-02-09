Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне

Архимандрит Евлогий (Иванов), настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон, в субботу, 9 февраля, не пустил епископа новой украинской церкви Павла Юристого и сопровождающих его лиц в русский монастырь на Афоне. Они хотели посетить обитель, чтобы приложиться к хранящимся там мощам.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в Русской православной церкви, настоятель закрыл перед представителями новой церкви Украины монастырские ворота. Он заявил, что их в монастыре не признают.

Между тем в минувшую пятницу, 8 февраля, епископа Павла приняли в другом афонском монастыре — Пантократор. Там насельники совершили с ним литургию и всенощную.

Высокие представители Московского патриархата неоднократно отмечали в этой связи, ссылаясь на православное вероучение, что тот, кто сослужит с раскольниками, сам впадает в раскол.

Собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя учредили независимую от Московского патриархата церковь, прошел 15 декабря прошлого года в Киеве. 6 января года нынешнего Константинопольский патриарх вручил главе новой церкви томос об автокефалии. На сегодня ни одна из поместных православных церквей, кроме Константинопольской, эту церковь не признала.

На прошлой неделе в Киеве состоялась церемония интронизации главы новой церковной структуры на Украине.