Немцы разорили российский магазин. В хорошем смысле

Первый в Германии российский дискаунтер отпраздновал открытие своего первого магазина дважды менее чем за 10 дней. Первоначальное открытие продовольственного магазина Mere на северо-востоке Лейпцига вызвало такой ажиотаж, что товары в нем закончились менее чем за неделю. Два дня магазин не работал, восстанавливая запасы, затем вновь открылся. Однако некоторые из торговых позиций снова в дефиците, пишет Bild — в частности, замороженное мясо и колбасы.

Магазин особенно популярен у пожилых людей, а в очереди в кассу, по данным издания Focus, вполне можно провести около часа. Самым большим плюсом магазина являются крайне низкие цены, хотя, по словам представительницы будущей сети, она не намерена конкурировать с другими немецкими сетевыми супермаркетами типа Aldi и Lidl. Сообщается, что магазин не тратится на рекламу и PR, полагаясь на "сарафанное радио" — цены на продукты в нем говорят сами за себя.

Магазин в Лейпциге открыт компанией TS Markt — немецкой "дочкой" российского дискаунтера "Торгсервис", пишет Merkur. По данным отраслевых порталов, в России "Торгсервис" развивает супермаркеты "Светофор" — они работают главным образом в Сибири, в частности, в Красноярске.