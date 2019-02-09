Полузащитник "Наполи" Мертенс получил приглашение в Китай

Клуб чемпионата Китая "Далянь Ифань" в нынешнее межсезонье проявляет большую активность на европейском рынке. Тренеру команды немцу Бернду Шустеру особенно нравится стиль итальянского "Наполи" и он готов привлечь в состав игроков из Неаполя.

В самое ближайшее время китайский клуб завершит трансфер полузащитника "Наполи" Марека Гамшика за 20 млн евро, напоминает Football Italia. Еще одним новичком "Даляня" может стать одноклубник словака и коллега по амплуа бельгиец Дрис мМртенс.

При этом хавбек сборной Бельгии оценивается руководством "Наполи" гораздо дороже: неаполитанцы готовы расстаться с 31-летним Мертенсом за 45 млн евро, а сам игрок хотел бы получать 15 млн евро за сезон. Но, похоже, что боссов "Даляня" это не останавливает и они готовы усилиться словацко-бельгийским дуэтом.