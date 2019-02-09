Власти прокомментировали сообщение о выселении на улицу 92-летней тыловички

Власти Зеленодольского района Татарстана в субботу отреагировали на сообщение в Интернете Дании Перминовой, дочери 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой. Как написала Перминова, пожилую женщину якобы "выселяют на улицу" из аварийного дома.

История началась в 2912 году, когда Перминова купила матери трехкомнатную квартиру, не зная, что в 2011 году специализированная комиссия признала дом подлежащим расселению. Перминова указала, что независимая экспертиза установила износ дома менее 50 процентов. Суд с этой экспертизой не согласился.

Как рассказали РИА Новости в исполкоме Зеленодольского района, несмотря на то, что Гадиева не является собственницей квартиры, за ней закреплено жилье в новостройке. Власти подчеркнули, что Перминовой были предложены 700 тысяч рублей выкупной цены или переезд в новую однокомнатную квартиру в 20 квадратных метров. Все варианты Перминова отвергла.

"Норма о предоставлении новых квартир, равнозначных по площади, отменена. Сейчас переселяемым из аварийного жилья предоставляется равноценное жилье - рубль в рубль", — пояснили в исполкоме.

В исполкоме считают Гадиеву заложницей ситуации, организованной ее дочерью, но обещают "решить индивидуальные проблемы жителей".

"На улицу мы никого не выселяли и выселять не собираемся, — подчеркнули в администрации.