Игрок "Леванте" арестован по подозрению в участии в ОПГ

Защитник испанского футбольного клуба "Леванте" Антонио Гарсия Аранда, известный как Тоньо, арестован по подозрению в участии в преступной группировке. Он был задержан вместе с другими шестью участниками ОПГ в ходе полицейской операции.

Как сообщает РИА Новости, футболисту предъявлены обвинения по семи уголовным статьям, среди которых участие в преступном сообществе, угроза жизни, вымогательство и отмывание денег​​​.

Пресс-служба "Леванте" подтвердила факт ареста игрока, но при этом клуб заявил, что в соответствии с презумпцией невиновности будет оказывать ему поддержку во время следствия и судебного разбирательства.