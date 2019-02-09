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9 февраля 201919:05

Игрок "Леванте" арестован по подозрению в участии в ОПГ

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Защитник испанского футбольного клуба "Леванте" Антонио Гарсия Аранда, известный как Тоньо, арестован по подозрению в участии в преступной группировке. Он был задержан вместе с другими шестью участниками ОПГ в ходе полицейской операции.

Как сообщает РИА Новости, футболисту предъявлены обвинения по семи уголовным статьям, среди которых участие в преступном сообществе, угроза жизни, вымогательство и отмывание денег​​​.

Пресс-служба "Леванте" подтвердила факт ареста игрока, но при этом клуб заявил, что в соответствии с презумпцией невиновности будет оказывать ему поддержку во время следствия и судебного разбирательства.

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