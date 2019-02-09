Запад продолжает нагнетать русофобию

Страны Запада продолжают пропагандировать русофобию, пытаясь втянуть в атлантическую солидарность как можно больше стран, пример тому — высылка из Скопье российского дипломата в связи с делом Скрипалей, заявил посол РФ в Скопье Сергей Баздникин.

Посол подчеркнул, что не было и нет российского вмешательства в дела Республики Македония. Он надеется, что македонские политики смогут противостоять внешнему давлению и поддерживать дружественные отношения с Россией.

Кроме того, Россия считает, что переименование Македонии должно обсуждаться Совбезом ООН согласно резолюции Совбеза ООН 845 1993 года, передает ТАСС.

Преспанское соглашение было подписано 17 июня 2018 года. Оно предусматривает переименование республики в Республику Северная Македония. Парламент Греции ратифицировал Преспанское соглашение 25 января.

11 января 2019 года македонский парламент одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию страны. Парламент Греции ратифицировал соглашение 25 января. Ратификация открывает Скопье путь в НАТО и ЕС.