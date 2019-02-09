Сара Эррани возвращается на корт после дисквалификации за допинг

Итальянская теннисистка Сара Эррани отбыла дополнительные 8 месяцев дисквалификации за употребление запрещенных препаратов. Теннисная "Скуадра адзурра" проводит матч Кубка Федерации против команды Швейцарии и Эррани приглашена в состав.

Экс-пятая ракетка мира и финалистка Открытого чемпионата Франции-2012 попалась на допинге в начале 2017 года и не смогла доказать свою невиновность. Впрочем, ее первая дисквалификация длилась совсем недолго — с августа по октябрь 2017-го.

Но летом прошлого года Антидопинговое агентство Италии в CAS добилось увеличения срока отстранения Эррани от игры и ей пришлось отбыть еще 8 месяцев дисквалификации. Сама Сара свое наказание законным не признала и сразу после объявления о нем сообщила, что "смотрит в мир с высоко поднятой головой".

Судя по всему, Федерация тенниса Италии вполне разделяет позицию Эррани, хотя официально и не протестовала против решения CAS. Теннисистка получила приглашение в национальную сборную, хотя сейчас занимает 124-е место в рейтинге WTA.