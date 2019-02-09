Пули и гранаты: протестующему парижанину оторвало кисть

В Париже в субботу, 9 февраля, проходит очередная акция протеста "желтых жилетов". У здания нижней палаты французского парламента — Национального собрания — начались столкновения демонстрантов с полицейскими и жандармами. Сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ и резиновые пули.

Несколько манифестантов получили ранения, пострадали также двое полицейских. Одному из участников акции протеста взрывом гранаты со слезоточивым газом оторвало кисть руки. Как сообщает ТАСС, полицейские бросали гранаты со слезоточивым газом, чтобы отогнать агрессивно настроенных людей от ограды Национального собрания. Некоторые из них подбирали эти гранаты и бросали за ограду. В результате у одного из них граната взорвалась прямо в руке.

Среди демонстрантов были так называемые "уличные врачи", которые немедленно оказали помощь пострадавшему. Потом его передали в руки сотрудников скорой помощи, которые отвезли человека в больницу.

На ограждении Национального собрания протестующие написали: "Мы переносим общенациональные дебаты на улицу".

Колонна "желтых жилетов" движется от Елисейских полей к зданию Сената. Несколько человек попытались перелезть через забор и проникнуть на территорию Национального собрания, но им помешала охрана здания.

По данным префектуры полиции Парижа, к середине дня в субботу за противоправные действия задержано десять манифестантов.

Во Франции по указанию президента Эммануэля Макрона уже две недели продолжается общенациональное обсуждение социально-экономических проблем страны. Как ожидается, итоги дебатов подведут в середине марта.

В мае прошлого года случился подобный инцидент: одному из протестующих оторвало руку гранатой, которую бросили полицейские. Ранее сообщалось, что такие гранаты запрещены во многих странах мира.